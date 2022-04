Anime diverse: la mostra a Cascina

Tatiana e Rolando impegnati in una foto

Cascina (Pisa) 23 aprile 2022 - Inaugurazione il 30 aprile 2022 (alle 18 all'Euro Hotel di Cascina) della mostra "Anime diverse in arte". Mostra che unisce l'arte e la passione di pittori, grafici e fotografi: artisti dall'Anima Diversa ma uniti dalla stessa passione per l'arte e che con tecniche diverse esprimono le loro capacità artistiche. Esposizione voluta e organizzata da Rolando Mannucci e Tatiana Di Sacco per conto del FotoClub UlivetoTerme e del 5570 Associazione Arte Pittorica Fotografica con la collaborazione della dottoressa Silvia Cosci direttrice dell'Euro Hotel (Viale Europa 6).

Ecco gli artisti che esporranno: oltre agli organizzatori Tatiana Di Sacco e Rolando Mannucci, Alessandro Cioni, Franco Ficcoli, Goffredo Goffredi, Marco Meniero, Teresa Pannunzio, Aldo Filippi, Graca Moretti, Marco Ragusa.