Anima Mundi In scena Bach

Anima Mundi, nuovo appuntamento per la XXIII rassegna internazionale di musica sacra con la direzione artistica di Trevor Pinnock. Lunedì alle 21 al Camposanto di Pisa in scena i Solisti dell’Amsterdam Baroque con Ton Koopman, clavicembalista e direttore, alfiere fra i massimi dell’esecuzione storicamente informata, che affronteranno Johann Sebastian Bach, l’Offerta musicale e la Suite n.2 in si minore. L’Offerta musicale (Musikalisches Opfer) è una raccolta di composizioni diverse scritte da Bach sul tema propostogli dal re di Prussia Federico II, profondo conoscitore della musica, compositore provetto e, pare, flautista di notevoli capacità. Una specie di catalogo, che rendeva omaggio al tema tanto ricco e prezioso fornito da Sua Maestà mostrando quanto era possibile ricavarne. Ma al tempo stesso faceva capire che cosa a sua volta Bach fosse in grado di farne, elaborandolo tanto sul terreno complesso e speculativo del contrappunto accademico, del quale fu padrone assoluto, senza rivali in tutta la storia della musica. Il flauto, lo strumento caro al re Federico, è protagonista nella seconda delle quattro Suites che Bach compose in date non precisamente identificabili e volle definire Ouvertures, estendendo all’intera composizione il titolo del primo e più ampio dei movimenti nei quali si articolano. In particolare questa Seconda Suite, che se mantiene le forme tipiche della suite, con la successione di movimenti di danza dopo l’Ouverture iniziale, è costruita come un concerto per flauto traverso con accompagnamento di soli archi e basso continuo. Ton Koopman è una delle figure di riferimento nell’ambito dell’interpretazione filologica. Interessato alle prassi esecutive antiche su strumenti originali, si è concentrato sulla musica di epoca barocca, con particolare attenzione a Bach. L’iniziativa, promossa dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana, per questa sera sostiene il progetto Microcredito, gestito sia con la misura del prestito sociale che in convenzione con la Banca Popolare di Lajatico. Ha come destinatari i singoli e le famiglie che attraversano un tempo di fatica e di difficoltà, con l’obiettivo di dar loro il sostegno necessario per riconquistare una possibile normalità.

Ingresso gratuito con biglietto. Al momento la prenotazione online è esaurita per tutti i concerti. Ogni giorno di concerto, a partire dalle ore 18, i biglietti rimasti e non ritirati saranno messi in distribuzione solo presso la biglietteria. www.opapisa.it