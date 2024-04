Angori dà il ’la’. Peli suona il finale. Tutti promossi

VIVOLI 6,5. Decisivo in avvio di ripresa su Cella quando riesce ad evitare l’1-1

ESPECHE 6,5. Nel finale sbroglia di testa un paio di palloni insidiosi. MARTINELLI 6. Controlla il temuto Spagnoli lasciandogli pochi spazi. GUIDI (19’ st) 6,5. Anche lui tiene a bada Spagnoli e in più firma l’assist del 2-0

CALVANI 6,5. Gli tocca Energe e lo tiene lontano dalla porta.

PERRETTA 6. E’ suo il cross da cui nasce l’1-0. BENEDETTI 6. Torna a giostrare in mediana e provvede anche a recuperare palloni. IGNACCHITI 6. Offre la solita sostanza sulla linea di centrocampo.

ANGORI 6,5. Il gol (terzo personale) è veramente bello e serve a mettere le cose nella giusta direzione. CERETTI (39’ st) s.v.

DELPUPO 6,5. Entra subito in partita. I compagni lo cercano, gli avversari faticano. LOMBARDI (39’ st) s.v. IANESI 6. I difensori ospiti non lo mollano di un millimetro. Comunque li tiene in apprensione. PELI (19’ st) 6,5. L’ex sfrutta abilmente gli spazi e firma il 2-0 (anche per lui terza rete personale) sul fil di sirena.

GANZ 6. Altro ex, sbatte contro i difensori ospiti. L’impegno nn manca. SELLERI (30’ st) 6. Dà una mano a confezionare il successo.

All. CANZI 6,5. Non è stato certo il miglior Pontedera della stagione, ma l’importante era vincere.

s.l.