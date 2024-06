Amministrazione condivisa e autonomia regolamentare: Pisa ospita la tavola rotonda

Pisa, 27 giugno 2024 – Si svolgerà venerdì 28 giugno la tavola rotonda dal titolo “Amministrazione condivisa e autonomia regolamentare dei Comuni” (sala Baleari, ore 10.30 - 13) per un aggiornamento sull’attuazione del Codice del Terzo settore da parte degli enti locali per valorizzare il suo ruolo e apporto sul territorio locale.

Sul tema cui saranno chiamati a confrontarsi amministratori, studiosi e ricercatori, rappresentanti del Terzo settore. Verranno illustrate le esperienze comunali che si sono sviluppate sul territorio toscano per poter apprezzare le potenzialità dell’istituto dell’amministrazione condivisa che si pone altresì come strumento virtuoso di democrazia partecipativa, in particolare il ruolo dei Comuni nella co-programmazione nell’ambito della propria potestà regolamentare.

Sono previsti gli interventi di Anna Maria Celesti, vice sindaca del Comune di Pistoia e responsabile Welfare Anci (“L’Amministrazione condivisa e i nuovi partenariati con il terzo settore”), Giammaria Gotti, assegnista di ricerca Scuola Sant’Anna (“Introduzione all’amministrazione condivisa. Normativa, esperienze e nuove prospettive”), Fabio Lenzi, esperto di sistemi di welfare locale (“Perché un regolamento dell’amministrazione condivisa”). Previsti anche interventi di rappresentanti di Cesvot e del Forum Terzo Settore di Pisa. In programma i saluti iniziali del sindaco di Pisa, Michele Conti, mentre le conclusioni sono affidate a Gabriella Porcaro, assessore ai rapporti con il Terzo settore.

“Il Convegno rappresenta un importante momento di confronto per stabilire, alla luce delle norme vigenti, i possibili percorsi che l’ente locale può intraprendere per incentivare il ricorso alla co-programmazione e alla coprogettazione – spiega l’assessore Gabriella Porcaro -. Si tratta di fare un passo in avanti nella costruzione di un sistema che mette in rete tutte le risorse, pubbliche e private, per offrire soluzioni adeguate ai cittadini. Cercheremo di capire se e come l’adozione di un regolamento risponda agli obiettivi di sostenere l’attivazione di speciali forme di partenariato tra pubblico e privato sociale, in attuazione a quanto previsto nel codice del Terzo settore, con un coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore sia nell’individuazione dei bisogni e degli interessi pubblici che delle modalità di realizzazione degli stessi. In questo modo la funzione amministrativa che è in capo al Comune viene condivisa con altri partner che contribuiscono al raggiungimento delle finalità sociali perseguite dall’Amministrazione come previsto dall’art. 6 del codice dei contratti pubblici”.

“Il mondo del terzo settore ha grandi potenzialità da valorizzare - continua Porcaro - e la pubblica amministrazione deve cogliere l’opportunità di creare forme di collaborazione con tutte le energie del territorio che esprimono sensibilità e competenze proprio perché sono più a contatto con i bisogni sociali. Auspico che questo momento di confronto, attraverso la potestà regolamentare dell’ente, ci permetta di creare sinergie tra amministrazione pubblica e privato sociale sviluppando quel senso di responsabilità condivisa che mira a soddisfare le necessità di tutti”.