Amministrativi per la Normale

La Scuola Normale Superiore di Pisa offre interessanti opportunità di lavoro in Toscana attraverso un concorso dedicato ai diplomati. La selezione mira all’assunzione, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di 14 unità di categoria C nell’ambito amministrativo, per fornire supporto nelle attività amministrative o contabili presso le sedi della Scuola a Pisa o Firenze. Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 26 aprile. Possono concorrere al concorso i diplomati che soddisfano i seguenti requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici:

diploma di scuola secondaria di secondo grado;

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea o altre categorie indicate nel bando; età non inferiore ai 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici (se cittadini italiani); Assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che ostacolino l’assunzione presso una pubblica amministrazione;

Idoneità fisica all’impiego in questione.

Sono esclusi dalla selezione coloro che hanno parentela o affinità fino al quarto grado con il direttore, il segretario generale o un membro del consiglio di amministrazione della Scuola. La selezione prevede prove scritte e orali, oltre che una prova preselettiva scritta se il numero di candidature è elevato.

Per presentare la domanda, è necessario utilizzare la piattaforma informatica Pica, disponibile online, entro il termine stabilito, ovvero il 26 aprile. E’ consigliato di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) per eventuali comunicazioni. Ogni domanda riceverà un numero identificativo univoco (Id domanda) e un numero di protocollo, entrambi visibili all’interno dell’applicazione. (Fonte Informagiovani Valdera).