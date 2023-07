Amianto nel controsoffitto Chiuso comando dei vigili

CASCINA

Comando di polizia municipale chiuso per eternit. è datata 13 luglio 2023 l’ordinanza firmata dal sindaco cascinese Michelangelo Betti che impone la chiusura temporanea della sede dei vigili urbani in via Comaschi 116. Ad accorgersi della presenza di materiale sospetto, sono stati gli stessi agenti della polizia municipale, cui ha fatto seguito un sopralluogo, effettuato giovedì mattina alla presenza del comandante della Municipale, Simona Molesti, del geometra responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Comune di Cascina e di personale dell’ufficio tecnico comunale. Dalla relazione emerge che "nel corridoio al di sopra della controsoffittatura esistente nell’area della polizia comunale, emerge ‘tamponamento imbuiacato, lungo i due lati per tutto il corridoio fino all’ingresso". "Tenuto conto di questo e considerate le situazioni di rischio – continua la relazione – si consiglia di procedere tempestivamente alla effettuazione di campionamento ambientale da parte di una ditta specializzata, al fine di quantificare o di escludere completanmente il rischio stesso di presenza nell’aria di fibre di amianto aerodisperse".

Il sindaco dà quindi mandato al responsabile della Macrostruttura di provvedere con la massima urgenza all’effettuazione delle necessarie analisi di campionamento per la verifica della presenza di eternit, e dispone la chiusura temporanea dei locali della Municipale ad eccezione degli uffici utilizzati e collocati prima dell’entrata, consentendo comunque l’accesso al comando agli operatori per motivate esigenze con mascherine ffp2 o superiori"