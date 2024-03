Altri soldi dalla Regione. Litorale, mezzo milione in più: "Interventi di difesa del suolo"

Sono 561 mila euro, i soldi del bando regionale per opere di manutenzione e rimodellamento stagionale delle spiagge toscane e che verranno impiegati sul litorale pisano. Ripascimenti delle spiagge e opere di manutenzione straordinaria, per un totale di 21 interventi grazie a 3 milioni di finanziamento regionale. Tra questi tre interventi previsti su Pisa e uno su Vecchiano per un totale di poco più di mezzo milione. "Si tratta di interventi diversi – ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani -, rispetto a quelli già previsti per il restyling del sistema idraulico di Marina di Pisa e della somma urgenza (ad oggi in esecuzione ndr). Questi – ha precisato Giani -, sono soldi in più destinati alla costa pisana, che si andranno ad aggiungere ai 5 milioni previsti per il progetto più ampio e sotto studio dell’Università di Firenze e il rifocillamento da parte della motonave delle scogliere di Marina danneggiate dalle due mareggiate costato 1,4 milioni".

I tre interventi che riguarderanno Pisa sono la riprofilatura delle spiagge di ghiaia in località Marina di Pisa (celle da 4 a 7), con 30.000 euro di finanziamento regionale e 35 mila euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 65 mila euro. La manutenzione straordinaria delle scogliere emerse a protezione dell’abitato di Marina di Pisa tra Piazza Sardegna ed il bagno Foresta, con 100 mila euro di finanziamento regionale e 110 mila euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 210.000 euro; infine la riprofilatura della spiaggia con sedimenti marini nella zona delimitata dalla cella soffolta ’Milano’, tra Marina di Pisa e Tirrenia, con 100 mila euro di finanziamento regionale e 125 mila euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 225.000 euro.

Mentre a Vecchiano saranno destinati 61 mila euro di intervento, con finanziamento regionale, di riprofilatura della spiaggia di Marina di Vecchiano. Nel frattempo, proseguono spediti i lavori sulle scogliere di Marina di Pisa, ieri mattina la motonave incaricata dei lavori è tornata sulle coste della cittadina per eseguire il quarto dei sei scarichi di massi previsti, mentre mercoledì scorso aveva già stato eseguito il terzo scarico. "Una dimostrazione – ha concluso Eugenio Giani -, della volontà della Regione di andare a fondo sulla questione sostenendo gli interventi di difesa del suolo e di contrasto all’erosione".