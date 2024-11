Allarme violenza in città: "Il sindaco riattivi il Nosu"

"Fratelli d’Italia non intende sottovalutare quanto accaduto nei giorni scorsi in piazza Dante e la situazione in generale". Lo affermano in una nota, dopo un incontro con le altre forze del centrodestra, il coordinatore comunale di Fdi, Diego Petrucci e il capogruppo in consiglio comunale Maurizio Nerin, chiedendo un maggiore presidio da parte di polizia e carabinieri soprattutto elle zone del centro maggiormente frequentate dai giovani. "Nei prossimi giorni – sottolinea il partito di maggioranza relativa – nei prossimi giorni chiederemo un incontro con il prefetto di Pisa per avere una maggiore presenza di forze dell’ordine in centro città nelle sere e nelle notti di venerdì e sabato: non è ammissibile che i giovani e gli adolescenti non si possano sentire liberi di muoversi per Pisa a causa di sette o otto delinquenti che devono essere arrestati e cacciati dalla nostra comunità". Nerini e Petrucci chiedono anche maggiore incisività da parte di chi è preposto a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza di fronte al reiterarsi di condotte illegali. "Non è ammissibile - osservano - che per arrivare all’arresto ci sia stato bisogno di un intervento massiccio della politica e dell’opinione pubblica, quando già si sapeva chi fosse l’aggressore e dopo che si erano già verificati molteplici episodi". Fratelli d’Italia annuncia di voler rimettere in funzione il Nosu, il nucleo operativo di sicurezza urbana in seno al corpo dei vigili urbani, in vigore fino a qualche mese fa e poi di fatto azzerato con l’arrivo del nuovo comandante. "Sono attesi in città - concludono Petrucci e Nerini - 34 nuovi agenti, segno dell’interesse e dell’attenzione del Governo nazionale, chiediamo con forza che siano impiegati nel controllo del territorio. Ma abbiamo segnalato anche laa necessità di richiedere al sindaco, Michele Conti, di prevedere maggior presenza sul territorio della polizia municipale soprattutto nelle ore serali e di elaborare un atto di indirizzo per verificare la possibilità di riattivare il Nosu in seno alla municipale".