Alla biblioteca comunale “Leopoldo Meucci” utenti in crescita di oltre il 30 per cento

Calci (Pisa), 7 novembre 2023 - Sono in arrivo tanti nuovi libri alla Biblioteca comunale “Leopoldo Meucci” di Calci: grazie ad un contributo ministeriale di 4.232,08 euro, ecco una preziosa occasione per acquisti mirati che consentiranno di arricchire e aggiornare il catalogo della biblioteca calcesana, anche in base alle richieste degli utenti. Gli acquisti, come disposto dal decreto del Mibact, dovranno essere effettuati entro l’anno. Tra i nuovi acquisti non mancheranno i best seller di più recente pubblicazione e tanti nuovi titoli per bambini, uno dei punti di forza della biblioteca di via Vincente della Chiostra. “Nell’ultimo anno gli utenti della biblioteca sono aumentati più del 30 per cento – sottolinea l’assessora alla cultura, Anna Lupetti – ed è un dato più che rilevante. Con l’acquisto di nuovi libri, confidiamo di poter consolidare questi numeri e attrarre nuovi lettori, anche fra i più piccoli, mettendo a disposizione un catalogo che conta più di un libro per ogni cittadino, senza dimenticare il catalogo più ampio raggiungibile grazie all’adesione alla rete Bibliolandia”. "Voglio cogliere l'occasione di queste belle notizie - commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti - per ringraziare il personale comunale, il bibliotecario ed i ragazzi del servizio civile che si spendono quotidianamente per la nostra biblioteca. E un 'Grazie!' va anche a tutte le associazioni che la arricchiscono con le proprie iniziative, dando così visibilità alla stessa. E una menzione speciale va alle cittadine calcesane che hanno promosso, e siamo certi promuoveranno, iniziative partecipate e coinvolgenti di lettura con i bambini, e lo dico a ragion veduta perché ho anche assistito personalmente ad uno di questi eventi". La biblioteca comunale, lo ricordiamo, è aperta al pubblico tutte le mattine dal lunedì al sabato – eccetto il mercoledì – dalle ore 10 alle ore 13, e nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 16 alle ore 19. L'iscrizione ai servizi di prestito è gratuita e si effettua presentando al personale della biblioteca un documento di identità e la tessera sanitaria nazionale. L'iscrizione permette l'accesso a tutti i servizi offerti dalla Biblioteca Comunale “Leopoldo Meucci” di Calci e dalla Rete Bibliolandia.

M.B.