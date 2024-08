Alex Del Piero sugli spalti a Uliveto tifa il figlio e si concede ai selfie

di Michele Bufalino

PISA

Da oltre 20 anni l’ex calciatore Alessandro Del Piero è il volto dell’acqua Uliveto, assieme al suo fidato uccellino che spesso e volentieri lo ha accompagnato negli spot, compreso qualche mese fa quando, insieme allo ‘storico duo’, si è aggiunta anche Maria Grazia Cucinotta. Così ha destato scalpore la presenza dell’ex capitano della Juventus mercoledì 20 agosto sugli spalti del ‘Giuliano Taccola’. Un rinnovo contrattuale per il contratto con la Uliveto? Qualche novità che bolle in pentola? Non esattamente, perché Del Piero stava semplicemente seguendo il figlio Tobias. Al campo sportivo infatti si giocava Urbino Taccola-Empoli Under 18 e per gli azzurri giocava proprio Tobias Del Piero, in forza agli azzurri. La partita è terminata 1-0 per gli ospiti e il giovane Del Piero ha ricalcato le orme del padre, giocando esterno di attacco, subentrando nella ripresa. Grande gioia da parte di Luca Chiavistelli, team manager dell’Urbino Taccola Uliveto che ha scattato una foto con l’ex campione del mondo ai Mondiali di Germania 2006. Nello scatto condiviso sui social l’emozione di Chiavistelli è palpabile: "Da una parte un grande del calcio italiano e internazionale, dall’altra Alex Del Piero - scherza Chiavistelli -. E’ lui che mi ha chiesto di fare la foto". L’intera comunità di Uliveto è stata felice di accogliere Del Piero. Allo stadio di Uliveto c’erano diversi addetti ai lavori, compreso il direttore dell’Empoli Federico Bargagna.

Alla fine della partita Del Piero si è fermato insieme al pubblico presente con tante strette di mano e fotografie da parte del pubblico. bagno di strette di mano e selfie.

"Lo ringraziamo perché ha avuto anche un bel confronto con lo staff tecnico dell’Urbino Taccola - dichiara Chiavistelli, dirigente della società militante in Promozione, contattato dalla redazione -, guidato dal mister Polzella e dal suo vice Frau".

I padroni di casa hanno così avuto modo di ringraziare Del Piero: "è stata una bella giornata di sport tra una squadra dilettante e una squadra professionistica - prosegue Chiavistelli -. Per noi è stata una sorpresa perché non sapevamo della sua presenza. In paese si è sparsa in fretta la voce e un centinaio di persone hanno avuto la fortuna di poter fare la foto con un mito del calcio italiano, tra cui anche noi ovviamente". Il pensiero finale è per l’uomo dietro l’atleta: "Fa piacere vedere una persona come Del Piero essere umile e disponibile - conclude Chiavistelli -. Si è messo sul nostro piano parlando di calcio e ha intrattenuto grandi e piccini. Da qui si vede l’importanza e la classe di un campione senza tempo. Per noi è stato un onore ospitarlo nel nostro impianto".