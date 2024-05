Aleotti ospite d’onore dell’appuntamento Uip

Sarà la vicepresidente di Confindustria, Lucia Aleotti, l’ospite d’onore dell’incontro promosso dall’Unione industriale pisana, in collaborazione con il Festival della Robotica, in programma oggi alle 10.30 all’auditorium di Palazzo Blu. Il tema della tavola rotonda è "Il contributo della robotica alla competitività italiana e il ruolo di Pisa" e Aleotti terrà una relazione proprio sulla robotica fattore strategico di sviluppo. Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Unione industriale pisana, Andrea Madonna e del sindaco Michele Conti, toccherà a Giuseppe Turchetti della Scuola Sant’Anna introdurre il dibattito al quale parteciperanno anche Arturo Baroncelli (socio onorario Siri Società italiana di Robotica e Automazione e past president dell’International Federation of Robotics, che parlerà dello scenario internazionale della robotica, Nicola Barni (presidente Confindustria Dispositivi Medici) che parlerà della robotica nel settore medicale, Federico Valtolina (Country Industrial Relations Manager Abb) che terrà una relazione su "Il sostegno della Robotica alla manifattura italiana", Marco Bentivogli, (esperto di Politiche della Innovazione e del Lavoro) con un intervento su "Robotica, il lavoro, le nuove competenze", Francesca Tonini (direttrice esecutiva Centro di Competenza Artes 4.0). La seconda parte della tavola rotonda, moderata dal collega Tommaso Strambi, sarà dedicata all’illustrazione, da parte di manager e fondatori, di esperienze di aziende attive nell’area pisana nel settore della robotica: Massimiliano Simi, direttore R&D e co-fondatore di Mmi, Nicola Vitiello, co-fondatore di Iuvo, Dino Ravanelli, ad di Nexman (Gruppo Sanmarco) e Gregorio Franco, socio di Promeg. Saluti conclusivi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.