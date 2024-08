Troppo alcol in strada a 13 anni. Ragazzina finisce in ospedale

Pisa, 19 agosto 2024 – Per prima è stata soccorsa da una giovane che ha capito il pericolo e l’ha fatta salire su un autobus per poi farla scendere in piazza. Proprio là, infatti, si trovavano le guardie zoofile Nogra, sezione di Pisa, in servizio per la notte di Ferragosto dalle 19.30 alle 3.30. La ragazzina di 13 anni aveva un tasso di alcol evidentemente elevato. La pattuglia, che si trovava in piazza delle Baleari a Marina, ha allertato il 118 che ha inviato un’ambulanza. I sanitari hanno quindi portato per precauzione la giovanissima in ospedale, rassicurata anche dai familiari.

Nella stessa notte, le guardie hanno sorvegliato le spiagge libere C106 e C110, “dove erano stati accesi quindici falò – spiega il coordinatore Michele Mennucci – a ridosso delle dune protette. Falò spenti dalle stesse persone che avevano acceso i fuochi, dopo aver spiegato loro quali fossero i reali rischi di incendio e le conseguenze penali e amministrative alle quali sarebbero potuti andare incontro.

Poche, invece, le tende montate sulle spiagge, in calo, rispetto agli anni passati, anche le presenze. Ridotti, per fortuna, i rifiuti sparsi sulle spiagge e non conferiti nei bidoni della raccolta differenziata, “un fatto che indica una maggiore attenzione all’ambiente da parte dei giovani, grazie, pensiamo, anche alle campagne informative Nogra sul territorio e attraverso i social”. L’attività è stata svolta da una autopattuglia composta da quattro guardie, che a piedi, a turno, hanno sorvegliato le spiagge libere comunali coordinati dalla postazione radio mobile che si trovava, appunto, in Piazza delle Baleari. Un filo diretto con cittadini tramite il numero di cellulare di servizio.

Presente inoltre un mezzo per il Soccorso animali, nel caso di animali feriti o in difficoltà.

An. Cas.