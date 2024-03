Al lavoro anche Silvia e Tommaso

Il prefetto Maria Luisa D’Alessandro ha colto l’occasione anche per presentare alla stampa due giovani "che stanno lavorando molto bene in prefettura", Silvia Passetti e Tommaso Cosi originari della nostra provincia.

La prima ha già effettuato l’esperienza prevista a Roma. Il secondo, ex giocatore del Ponsacco, vincitore di concorso "sta lavorando in tutti i settori". Entrambi sono impegnati anche per coinvolgere i più giovani in progetti sul territorio, come quello della partita, a giugno, in corrispondenza della Festa della Repubblica. Per Tommaso e Silvia il prefetto, che ha augurato un’ottima e lunga carriera ai due, ha avuto parole di apprezzamento. "Spero che si mantengano sempre così pieni di passione".