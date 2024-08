Al Circolo Fortino è Marina Slow. E il tema è "Salvarsi dal mare"

La formula è rodata e cattura – edizione dopo edizione – amanti del mare, del pesce "buono pulito e giusto", dei prodotti e della cultura del territorio. Marina Slow, manifestazione storica del litorale (nata nel 2012), torna per il suo 13esimo anno in via della Sirenetta a Marina di Pisa, con un programma dedicato a un tema che non perde mai la sua attualità: "Salvarsi dal mare". Un nodo irrisolto - "la perenne lotta dei marinesi contro le mareggiate" come ha spiegato il patron di Marina Slow e presidente del circolo il Fortino Fabiano Corsini - che sarà articolato, da sabato 24 a sabato 31 agosto, attraverso una mostra che racconta la ‘storia del problema’: 10 pannelli ricavati da due pubblicazioni, una del 1965 e una del 1989.

E ancora: una serie di incontri con esperti di livello internazionale per capire cosa si sta facendo e cosa ci sarebbe da fare. Un appuntamento su tutti: lunedì 26 Marina Slow ospiterà il professor Lorenzo Cappietti, docente dell’Università di Firenze che sta lavorando alle nuove opere di difesa del litorale per conto della Regione Toscana, e il professor Enzo Pranzini, il cosiddetto inventore delle spiagge di ghiaia.

E poi il 30 agosto la conversazione con Franco Cervelli, scienziato marinese, docente Unipi esperto di movimenti delle acque. Il cibo sara’ al centro di tutto, ogni giorno dalle 20 in poi, con due ristoranti (una sicurezza: la cucina del Fortino firmata dallo chef Massimo Giachetti con pesce azzurro, baccalà, acciughe proposte in modi diversi, fritto di paranza, cacciucco…), le ghiottonerie di mare, i laboratori del gusto, lo street food gourmet, assaggi e degustazioni, I ‘mitici’ frati del Paolicchi, i dolci siciliani e la pizza pisana del Chimenti. Altra mostra che si potra ammirare per tutto il periodo della manifestazione: "Animali e altri paesaggi" con gli oli su tela di Elena Murer.

Poi dalle 22, ogni giorno, spettacoli a ingresso libero, dibattiti e libri (grazie alla rinnovata collaborazione con la libreria Erasmus di piazza Cavallotti). Da segnare in calendario: il 24 Carina Calderon con "La pazzia del tango", il 26 il recital teatrale "Mi ricordo" con la regia di Massimo Corevi e, in scena, Athos Bigongiali, Athos Davini, Benedetta Giuntini e David Dainelli. Il 27 alle 22 ci sarà invece Alessio Lega, cantautore e cantastorie, il 28 il jazz di Franco Ceccanti, 30 e 31 serate dedicate alle giovani band e gruppi emergenti del territorio. In programma anche le incursioni di burattini e burattinai, animatori e maghi.

Un ‘cartellone’ reso possibile anche grazie ad una squadra di sponsor e collaborazioni importanti, in particolare Fondazione Pisa, Villa Rondini, Unicoop Firenze. Presenti anche gli stand delle associazioni di volontariato.

Francesca Bianchi