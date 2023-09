Aggredisce il rivale con una mannaia: arrestato cingalese di 38 anni

Una giornata movimentata quella di martedì nella zona di San Giuliano Terme. I carabinieri della Stazione – coadiuvati dalla sezione radiomobile della Compagnia di Pisa –, hanno tratto in arresto un uomo di 38 anni, di origini cingalesi, con l’accusa di minacce aggravate, lesioni personali continuate e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Nello specifico i carabinieri, allertati da una segnalazione che indicava la presenza di un soggetto armato di mannaia che minacciava alcune persone, intervenivano tempestivamente evitando il peggio. Il cingalese, datosi alla fuga e scorgendo l’arrivo dei militari dell’Arma, è stato individuato e posto in sicurezza, sebbene tentasse di nascondersi nella parte sottostante di un camper parcheggiato non lontano dal luogo dell’intervento. L’arma, una mannaia lunga 30 cm (15 di lama), veniva prontamente recuperata e posta in sequestro. Da preliminari accertamenti dei fatti, i Carabinieri inoltre ricostruivano che l’uomo, nei cui confronti - precedentemente - era stata formalizzata una denuncia-querela per atti persecutori da parte, redarguito da un amico della parte denunciante a mutare la propria condotta, di fatto lo aggrediva fisicamente nello stesso pomeriggio, minacciandolo con una mannaia.

In serata, ulteriormente, lo seguiva nei pressi di un locale pubblico, lanciandogli pietre che lo colpivano alla nuca, aggredendolo fisicamente e minacciandolo con la mannaia. L’arrestato, trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa del rito direttissimo fissato è stato, al termine dell’udienza con il Giudice del Tribunale di Pisa, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.