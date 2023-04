Agenzia delle Entrate Porte aperte ai giovani

Porte aperte agli studenti universitari e laureati in Toscana, Open day negli uffici delle Entrate.

Il fine è far conoscere le attività dell’Agenzia delle Entrate ai potenziali candidati delle prossime procedure concorsuali. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Direzione regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate, che prevede visite guidate in tutte le sedi provinciali della regione domani dalle 14.30 alle 16.

A chi sono rivolti e come si svolgono gli open day. L’iniziativa è rivolta a studenti e laureati dei dipartimenti di Economia e Management, Giurisprudenza e Scienze politiche dei tre atenei toscani di Firenze, Pisa e Siena. Personale esperto dell’Agenzia guiderà i partecipanti all’interno delle sedi delle Direzioni provinciali toscane, illustrando le principali attività svolte.

Le sedi e le modalità di partecipazione. Per partecipare è necessario inviare una mail alla casella [email protected], indicando oltre a nome, cognome e università di studi, la data e la sede scelta per la visita in ufficio.

È possibile scegliere tra le dieci sedi delle Direzioni provinciali della Toscana. Tra cui anche la DP Pisa: Galleria G.B. Gerace, 715, Pisa.

Ma è possibile visitare anche: DP Arezzo: via Petrarca, 52, Arezzo; DP Firenze: via Santa Caterina D’Alessandria, 23, Firenze; DP Grosseto: piazza Ferretti N. 1 - 58100 Grosseto; DP Livorno: via Lampredi 71- Loc. Porta A Terra, Livorno; DP Lucca: via Di Sottomonte, 3 - Loc. Guamo, Capannori; DP Massa-Carrara: Via Aurelia Ovest, 193, Massa; DP Pistoia: via Luigi Galvani, 13, Pistoi; DP Prato: via Rimini N. 17, Prato; DP Siena: viale Europa, 69 - Loc. Due Ponti, Siena.