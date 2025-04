Against HBV per l’Uganda. Solidarietà, cure mediche e un viaggio per immagini

La ricerca medica, la cooperazione internazionale e la solidarietà sono al centro dell’evento in programma stasera, sabato 5 aprile, nello spazio espositivo delle cantine dell’azienda Podere La Chiesa, a Terricciola, per presentare al pubblico del progetto Againt HBV” e dove sarà visitabile la mostra fotografica itinerante dal titolo “La Conoscenza è Salute e Libertà Knowledge is wealth a freedom”. Un’iniziativa figlia del iprogetto "Share", ideato e già avviato dal medico cardiologo ricercatore del Cnr di Pisa Alessandro Pingitore, su proposta della dottoressa Barbara Coco dell’Unità di Epatologia dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana. Entrambi sono supportati dall’associazione Dottore Pietro Ciccorossi di Pisa, associazione nata in memoria del medico epatologo scomparso esattamente 10 anni fa. mparso esattamente 10 anni fa. Il progetto Share (Improvement of the clinical assistance at the Comboni Hospital, Uganda: the solidarity usefulness), condiviso e sostenuto anche dalle Associazioni calabresi “Amici di padre Paolino e Associazione solidarietà e pace “, è nato con l’obiettivo di contribuire a migliorare le condizioni di assistenza sanitaria in una zona rurale dell’Uganda, Kyamuhunga a Sud-Ovest di Kampala, ad alta densità di popolazione.

In questa località è situato il St. Daniel Comboni Hospital, costruito grazie all’operato del missionario comboniano Padre Paolino Tomaino e sostenuto dal supporto economico di privati. Qui ogni mese nascono circa 70 bambinii, unico presidio sanitario nel raggio di centinaia di chilometri. Per le giovani madri ugandesi, e per i nascituri, partorire e nascere all’interno della struttura sanitaria garantisce la possibilità di ricevere assistenza medica e soprattutto di prevenire le moltissime infezioni che quotidianamente mettono a rischio la vita di mamme e bambini quando il “parto” avviene presso “l’abitazione” (ancor oggi con un elevatissimo tasso di mortalità perinatale legata alla scarsa afferenza delle donne gravide agli ospedali ed alle infezioni perinatali). Ciò nonostante, i parti “protetti” presso il Comboni Hospital, non sono capaci di prevenire la trasmissione del virus dell’epatite B: l’infezione è endemica in Uganda -soprattutto nelle aree rurali- e le madri infette (spesso ignare di esserlo) per mancanza di cure e di profilassi trasmettono il virus al nuovo nato, già al momento del parto.

Nell’ambito del progetto Share, l’Associazione Dottore Pietro Ciccorossi ha già avviato da tempo un programma di formazione alla gestione delle patologie cardiovascolari del personale medico locale e donato all’ospedale un elettrocardiografo ed un ecografo portatile multidistrettuale. Obiettivo del progetto “Againt Hbv” è contribuire a favorire la prevenzione della trasmissione materno-fetale dell’infezione Hbv supportando presso il St. Daniel Comboni Hospital di Kyamuhunga: lo screening per epatite B delle donne gravide, la profilassi dei nuovi nati attraverso la vaccinazione, un programma educazionale sulle modalità di trasmissione dell’infezione e sulla cultura vaccinale del personale sanitario e parasanitario da trasmettere alla popolazione afferente all’ospedale. Il tutto con l’intento di continuare ad alimentare l’opera missionaria di Padre Paolino, padre ispiratore di tutti questi progetti. Missionario comboniano, nato a San Pietro Apostolo (Catanzaro) è vissuto in Uganda per più di 60 anni, ed era cittadino ugandese dal 2018. Ha operato prevalentemente nel sud-ovest dell’Uganda con l’aiuto ed i contributi di tantissime persone. Da tutto questo nasce l’evento di questa sera, nel cuore dell’azienda Podere La Chiesa, a Terricciola dove, in occasione della presentazione al pubblico del progetto Againt Hbv”, sarà visitabile la mostra fotografica itinerante dal titolo “La Conoscenza è Salute e Libertà - Knowledge is wealth a freedom”, che espone le immagini che il fotogiornalista Fabio Muzzi ha realizzato in occasione del reportage in Uganda avvenuto a settembre 2024, e che raffigurano i luoghi, la gente, le case, la vita e le strade dove Padre Paolino è vissuto e compiuto la sua Opera di missione di pace. Al progetto di solidarietà e di salute promosso dalle associazioni sopra indicate, è stato riconosciuto l’Endorsement ufficiale da parte del Governo Ugandese, ed in occasione di questa specifica serata, sarà presente l’ambasciatrice dell’Uganda in Italia la sig.ra AlineMary Kemerwa.