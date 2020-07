Pisa, 18 luglio 2020 – Jet2.com torna a decollare dall’aeroporto di Pisa. E’ atterrato infatti alle 12:15 all’aeroporto Galileo Galilei il volo proveniente da Manchester. A partire da oggi, ogni sabato, dall’aeroporto Galileo Galilei saranno operative le rotte da/per Manchester, Newcastle e East Midlands.

A testimonianza dello stretto legame tra Pisa e Jet2.com, La Toscana è la prima regione scelta dal vettore per la ripresa dei voli in Italia dopo l’emergenza Coronavirus.

"E' da tempo che diciamo che il sole tornerà a splendere e che quando tornerà, saremo pronti a portare i clienti per le loro meritate vacanze a Pisa e nella regione. Quel giorno è finalmente arrivato e siamo stati felici di vedere il nostro primo dei voli decollare. È fantastico essere di nuovo in volo e riprendere i nostri pluripremiati voli e le vacanze in questa meravigliosa regione”, ha affermato Steve Heapy, CEO di Jet2.com e Jet2holidays.

"Siamo particolarmente entusiasti di annunciare il ritorno di Jet2.com ed è per noi motivo di grande orgoglio sapere che la Toscana è la prima regione in Italia scelta dalla compagnia aerea per la ripresa delle attività dopo l’emergenza Coronavirus a testimonianza dell’appeal internazionale della nostra regione”, ha concluso il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.