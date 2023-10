Aeroporto: oltre 340mila passeggeri controllati e 40 respingimenti di immigrati irregolari

Pisa, 6 ottobre 2023 – Controllati oltre 340.000 passeggeri dalla Polizia di Frontiera: è il bilancio delle operazioni svolte dagli agenti nello scalo aeroportuale “Galilei Galilei” nel corso dei mesi estivi del 2023. Le verifiche sui passeggeri extra Schengen, effettuate nel periodo da giugno a settembre, hanno determinato l’adozione di 40 respingimenti di cittadini di Paesi Terzi, provenienti principalmente da Tirana, non in regola con le norme di ingresso nello Spazio Schengen, con un incremento del 10% degli identificati e del 50% dei respinti rispetto allo stesso periodo del 2022.

Nello specifico, nell’ambito della costante attività tesa al contrasto dell’immigrazione irregolare, 17 passeggeri sono stati respinti perché inammissibili nell’aerea Schengen, 14 perché non hanno mostrato idonee garanzie attestanti scopo e condizioni del soggiorno, 5 per aver già soggiornato nello Spazio Schengen oltre il limite massimo consentito, 1 per mancanza di mezzi di sussistenza sufficienti e 3 per mancanza di idonei documenti di viaggio.

Sono state inoltre arrestate 6 persone, di cui 4 per possesso di documenti falsi e 2 in esecuzione di ordini di carcerazione, e sequestrati 14 documenti (8 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Infine, sono stati denunciati in stato di libertà 14 passeggeri di cui 4 per sostituzione di persona poiché hanno tentato di eludere i controlli di frontiera utilizzando un documento altrui con sostituzione della foto, 5 per aver esibito documenti falsi, 3 per aver contraffatto il visto di ingresso,1 per procurato allarme e 1 per detenzione abusiva di munizioni.