Aeroporti toscani in crescita: oltre 570mila passeggeri a marzo, record a Firenze

A marzo i passeggeri in transito dagli aeroporti toscani sono stati oltre 570mila con un incremento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso del 18%, grazie anche ai viaggi programmati in occasione delle festività pasquali. I movimenti totali dei voli sono cresciuti del 13,2% rispetto a marzo 2023, mentre il load factor (+2,1%) si attesta all’86,1%. Lo rivela Toscana Aeroporti, la società di gestione degli scali di Pisa e Firenze, che registra dati complessivi molto positivi anche nel primo trimestre dell’anno con 1,48 milioni di transiti (+13,9% rispetto al primo trimestre del 2023). Da Pisa a marzo hanno volato 338mila passeggeri (+12,1% sullo stesso mese del 2023). Alla fine del primo trimestre il traffico del Galilei ha raggiunto 855mila passeggeri (+4,3%). Tra le novità estive delle 77 destinazioni da Pisa nuovi collegamenti da e per Zagabria, Oslo Torp e Kaunas, serviti da Ryanair, e per Barcellona con EasyJet. E’ Firenze, però, a trascinare la crescita: il marzo del Vespucci mette a segno un record assoluto con oltre 238mila passeggeri, per una crescita del 27,4% rispetto al marzo 2023. E’ esploso il traffico nazionale di linea (+134,8%) ma cresce a doppia cifra anche quello internazionale (+17,4%), che si traducono in 625mila passeggeri nel primo trimestre dell’anno (+30,4%). In estate da Peretola nuove rotte per Praga (Volotea), Londra Stansted (British Airways) e Dusseldorf (Eurowings).