Addio alla "Fornacette" ’Spacchettate’ le filiali

Il presidente di Federconsumatori, Sandro Imbraguglio, e la segretaria di Fisac Cgil, Laura Marchini, esprimono preoccupazione per il destino di dipendenti e soci della Banca di Pisa e Fornacette dopo la decisione di "spacchettare" le filiali dell’istituto di credito tra la Bcc Banco Fiorentino e la Bcc Banca di Pescia e Cascina. In particolare, Federconsumatori "chiama a raccolta i suo iscritti, soci cooperatori della Bcc e chiede al consiglio di amministrazione della banca risposte precise e puntuali sui piani industriali, su quale sarà la sorte dei dipendenti della banca, anche in termini di mobilità geografica e mansioni, su come sarà rappresentato il territorio pisano innanzi al Banco fiorentino e quali e quante sedi che oggi insistono sulla città di Pisa, andranno alla banca di Cascina e quante al Banco fiorentino?". Secondo quanto si apprende, in ambienti finanziari, infatti le 14 filiali della Banca di Pisa e Fornacette sarebbero così suddivise: 10 al Banco Fiorentino e 4 alla Banca di Pescia e Cascina. La Fisac Cgil e Federconsumatori chiedono inoltre "quale sarà il valore delle quote possedute dai soci dopo la scissione e quali saranno le possibilità e le modalità di liquidazione delle quote sociali per gli attuali soci". Infine, l’associazione dei consumatori, osserva Imbraguglio, chiede "che all’esito della procedura di scissione e fusione annunciata sia garantito al singolo socio la facoltà di recedere dalla compagine sociale e di vedersi liquidate le proprie quote al valore nominale di acquisto, in tempi certi e stringenti, e comunica che si schiererà dalla parte di tutti i consumatori che vorranno difendere i loro diritti". Il destino di quella che ormai è da considerarsi a tutti gli effetti l’ex Banca di Pisa e Fornacette dunque preoccupa piccoli azionisti e lavoratori.