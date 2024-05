Addio a Sabrina, volontaria Pa. Soccorsa dai suoi colleghi

Due famiglie distrutte, quella di Sabrina e la grande famiglia della Pubblica assistenza di Pisa che perde una sua volontaria. Sabrina Mori (nella foto) avrebbe compiuto 54 anni a fine giugno. Ma ieri è morta improvvisamente a casa per un malore: soccorsa da chi porta la sua stessa divisa ogni giorno, purtroppo per lei tutte le cure sono state inutili: era accorso un mezzo con il medico a bordo.

Volontaria nel settore delle emergenze in ambulanza "bravo", come si dice in gergo con l’equipaggio di Riglione, sarebbe dovuta essere in turno proprio oggi. Sconvolto il quartiere per il quale si impegnava tanto, dove ci si conosce tutti e le gioie e i dolori sono condivisi.

Sabrina si trova ora alle cappelline della Misericordia in attesa del funerale.

Tantissimi i messaggi di dolore e vicinanza ai suoi cari, a partire proprio dai vertici della Pubblica assistenza pisana, con il presidente Alessandro Betti, che si stringono attorno a familiari e amici.

"Rimarrai sempre un bel ricordo, tante risate, tanta spensieratezza ovunque tu sia andata, ti abbraccio forte", uno dei pensieri dedicati su facebook. E ancora: "Ho appena saputo una notizia sconvolgente, sono incredula. Ciao Sabrina". "Ti ricorderò sempre con gioia".

Anche sul gruppo social del quartiere (Sei di Riglione Oratoio se) sono molti i post di condoglianze seguiti da cuori. "Veramente senza parole", il sentire di tutti. "Tanta tristezza" e poi fiori per lei.

