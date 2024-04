Addio a Benvenuti. Decano dei fischietti

È scomparso all’età di 94 anni Roberto "Bobbe" Benvenuti, il "decano" degli arbitri pisani della Sezione "R. Gianni" della Figc, amatissimo e stimato, esempio per intere generazioni. Era diventato arbitro l’8 aprile 1953 e, proprio lo scorso anno, l’Aia gli aveva conferito un importante riconoscimento per i settant’anni di appartenenza all’associazione. Dopo un’intensa e qualificata attività a livello prima provinciale e poi regionale, aveva deciso di transitare nel ruolo dei Guardalinee (gli attuali Assistenti) nelle fila dei quali, insieme all’amico e collega inseparabile Renzo Santini, aveva inizia la scalata delle varie categorie raggiungendo la Serie A. Qui ha collezionato ben 150 presenze, collaborando con gli arbitri più affermati del momento (a lungo anche Assistente dell’arbitro internazionale Paolo Bergamo di Livorno). Di professione ferroviere, appassionato di bicicletta, ha ricevuto per la sua attività di arbitro numerosi riconoscimenti. Tra questi: Premio nazionale "F. Longagnani" 1966/67 e 1976/77; Premio nazionale "Aretium" 1975/76; Premio regionale "A. Betti" 1988/89; Premio sezionale "G. Giagnoni" 1972/73. Una volta terminata l’attività di Assistente per sopraggiunti limiti d’età, era stato nominato "Arbitro Benemerito" e da quel momento in poi si era dedicato intensamente alla vita sezionale, diventando un preciso punto di riferimento per gli arbitri più giovani e non solo, grazie anche al suo entusiasmo e spirito vitale. Insieme all’amico di sempre Renzo Santini, Roberto Benvenuti - "Bobbe" per amici e colleghi -, ha scritto pagine indelebili della storia arbitrale pisana. Stretto collaboratore dei vari presidenti di sezione che si sono avvicendati nel tempo, è riuscito a farsi amare e rispettare da tutti i colleghi, giovani e meno giovani, per la sua non comune disponibilità, riconosciuta competenza, proverbiale ironia, spiccato senso dell’amicizia.

Roberto Benvenuti lascia la moglie Bruna e i figli Cristina e Marco. La camera ardente è stata allestita presso la Pubblica Assistenza di via Bargagna, i funerali saranno celebrati domani nella Chiesa domani alle 14.30 nella chiesa della Sacra Famiglia nel quartiere di Pisanova.