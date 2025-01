"Adam, 5 mesi, ha bisogno di noi". Un evento il 9 febbraio per le cure del piccolo

Adam è un piccolo pisano di 5 mesi che ha bisogno di cure. La famiglia lo sta seguendo fra tanti viaggi e spese. Il Kinzika group ha deciso di sostenere i genitori e sta raccogliendo fondi. Per questo ha organizzato un evento anche il 9 febbraio. L’ingresso è a offerta. Ci saranno clown, maghi, animatrici e trucca bimbi. "Una giornata per bambini", spiega la referente Chiara Frassi. "Presto diffonderemo la locandina. Aiutateci a condividere l’appuntamento. Vi aspettiamo numerosi".

"Abbiamo conosciuto la storia di Adam tramite amicizie comuni – prosegue – Il piccolo è stato operato ed è stato portato più volte all’ospedale Meyer di Firenze. I genitori hanno affrontato e stanno affrontando numerosi viaggi, il bimbo dovrà essere sottoposto a un’altra importante operazione a metà febbraio, gli hanno diagnosticato una malattia rara e noi vogliamo davvero dare una mano a questa famiglia".

Il 9 febbraio ci saranno anche "racconta storie e clown dottori, una giornata ideata per i bambini. A breve sapremo con certezza anche la location". Intanto è possibile seguire gli aggiornamenti sulla pagina facebook del Kinzika Group. L’ingresso sarà a offerta.

Il Kinzika Group ha da poco realizzato eventi per i Cargivers e per l’Aipd. "Appena avremmo raccolto i soldi necessari per Adam, ci dedicheremo alla culla per la vita. Vogliamo assolutamente realizzarla". Come funziona? È una struttura termica con una porticina (saracinesca) che può essere utilizzata dalle persone che non hanno la possibilità di prendersi cura del bambino e che non desiderano fare il parto in anonimato sempre possibile. "In un paio di minuti il personale sanitario raggiunge il bimbo", ci avevano spiegato dal Cav, centro aiuto alla vita. C’è già l’autorizzazione dell’Aoup che ha individuato lo spazio a Cisanello, un posto che garantirà privacy.