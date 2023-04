Acquista edificio all’asta immobiliare Ma glielo occupano: sgomberato Blitz con i cani, scattano le denunce

Ha acquistato all’asta un immobile in via Emilia, in periferia. Edificio che è stato però occupato. E liberato dal Nosu della munipale. Sono quasi cento in questo ultimo anno e mezzo gli interventi simili in città eseguiti dalla polizia locale: 78 nel 2022 (per la maggior parte pubblici) e 14 (soprattutto privati) nel 2023. Per la maggior parte si tratta di edifici di proprietà pubblica.

Ieri mattina, il nuovo blitz per liberare l’area comprata alle aste immobiliari. Si tratta di un rudere che è destinato all’abbattimento, ma era stato occupato da persone di origine straniera che non permettevano l’accesso, fanno sapere dal comando di via Battisti. Con cancello chiuso all’ingresso e cani da guardia in cortile, ricostruisce ancora la municipale.

Da qui la richiesta dell’Istituto vendite Giudiziarie (Ivg) e il nuovo proprietario che, attraverso querela, avevano invocato un intervento per riavere il bene indietro dove si trova tra l’altro una montagna di rifiuti.

Ieri mattina gli agenti, coordinati dall’ispettore Marco Vallini, con l’aiuto dell’unità cinofila e il cane Paik, sono entrati nella proprietà effettuando lo sgombero e restituendo i locali al nuovo proprietario.

Gli occupanti verranno denunciati all’autorità giudiziaria per invasione di edifici.

All’interno calcinacci, resti di letti, materassi, sedie e molto altro. Anche all’esterno è stata accumulata immondizia con arredi e componenti che si trovano in bagno, bicicletta e sacchi di spazzatura.

A. C.