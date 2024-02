Abbattimento dei piccioni: "Ho sospeso l’ordinanza". Minacce di morte al sindaco

Sospesa l’ordinanza comunale che dava mandato al contenimento dei piccioni tramite uso di fucili nei cimiteri di Orzignano e Pontasserchio. Una vittoria su tutti i fronti, da parte delle associazioni animaliste, che ieri mattina si sono radunate, con circa una ventina di person, sotto palazzo Niccolini per contestare il provvedimento del Comune di San Giuliano che autorizzava l’abbattimento dei piccioni a mezzo di sparo con armi da fuoco. Tra le e-mail di protesta che sono state recapitate al sindaco di San Giuliano, Sergio Di Maio, anche una che contiene minacce "gravi" di morte contro la sua persona e la sua famiglia, ma anche contro gli uffici del Comune. Un’e-mail, "molto specifica" e che ha allarmato il primo cittadino. "Mi rammarico – ha detto Di Maio -, che questa pacifica protesta sia stata macchiata da minacce rivolte a me, alla mia famiglia e agli uffici comunali. Faremo denuncia considerando che esiste un indizio all’interno della missiva. Mi impegno a mantenere la solidarietà con i manifestanti. Affrontiamo le problematiche: si vince o si perde insieme. Proporrò di avviare un confronto costruttivo. Il dialogo deve sempre prevalere". L’ordinanza è stata temporaneamente sospesa ma sarà revocata nelle prossime ore e l’Amministrazione ha avviato un confronto e sulla questione del contenimento dei piccioni nei cimiteri. Esultano i manifestanti, che però ci tengono a smarcarsi dalla notizia delle minacce. "Esprimiamo solidarietà e prendiamo le distanze dalle minacce giunte al sindaco Sergio Di Maio, unitamente a quella agli uffici comunali – ha detto Carmen Luciano, blogger e una delle promotrici della protesta–. Ringraziamo il primo cittadino per averci ricevute con spirito collaborativo e aperto al dialogo su una questione che, rispettivamente ad una soluzione, può essere affrontata con metodi che non prevedano l’abbattimento dei volatili". Solidarietà anche da parte di tutta le forze di maggioranza. "La coalizione di centrosinistra – scrivono in una nota -, esprime solidarietà e vicinanza al Sindaco Di Maio per le minacce ricevute Consideriamo giusta – aggiunge la coalizione -, la decisione avviare un percorso di dialogo". Enrico Mattia Del Punta