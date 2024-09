Lasciano i figli minorenni nel camper per andare a rubare. Arrestati

Pisa, 18 settembre – Un uomo e una donna sono finiti nei guai dopo aver tentato di svaligiare l’auto di alcuni turisti, ma ad aggravare la loro posizione c’è il fatto che, poco prima, avessero lasciato i loro quattro figli minorenni all’interno di un camper. A sorprenderli sono stati i carabinieri, che li hanno arrestati per furto aggravato in concorso.

I due, dopo aver lasciato i figli all’interno del mezzo di loro proprietà, si sono armati di martelletto frangi vetro ed hanno sfondato il finestrino dell'auto dei turisti. Si sono quindi impossessati di due valigie ed altri effetti personali per un valore complessivo della refurtiva di circa 2mila euro, poi restituiti ai legittimi proprietari.

Dopo avere fermato i due ladri, i carabinieri hanno anche accertato che la coppia aveva abbandonato nel loro camper i quattro figli minorenni denunciando così i genitori anche per abbandono di minore. Dopo l'udienza per direttissima la madre, incinta, è stata rimessa in libertà, mentre il padre è stato condotto in carcere.