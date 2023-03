A scuola di volontariato La raccolta farmaci

Una giornata importante e all’insegna del volontariato per la classe IB del liceo artistico Russoli. Gli alunni guidati dalla prof di lettere Lucia Bacci, in occasione della giornata nazionale di raccolta dei farmaci per i bisognosi, hanno raccolto le donazioni dei clienti e fatto volantinaggio nel quartiere di Cisanello, davanti alla farmacia Minucci di via Bargagna. "Siamo ripartiti dopo lo stop della pandemia – dice la prof Bacci – ogni anno infatti portiamo avanti questo progetto che ha il duplice scopo di sensibilizzare le persone e di formare i ragazzi". Tanti i farmaci raccolti all’entrata della farmacia. "Diamo la possibilità ai clienti di selezionare alcuni medicinali – continua Bacci – come aspirine e altri farmaci da banco, generalmente costosi e che tante persone non possono permettersi. La farmacia poi una volta raccolti i medicinali ha un suo ente di riferimento che ha provveduto al ritiro e alla distribuzione a chi ne ha più bisogno". Quest’anno ha partecipato all’iniziativa anche un bimbo con legge 104, con la sua insegnante di sostegno. "È un’esperienza positiva per i ragazzi che ha una doppia funzione di volontariato e di civiltà" dice Elena Manescalchi, insegnate di sostegno del liceo. I ragazzi oltre a presidiare la farmacia, sono stati divisi in piccoli gruppi dall’insegnante e sono andati nei negozi del quartiere, con volantini e spiegazioni dell’importanza della giornata. Invitando ad andare in farmacia a donare. Gli alunni hanno portato avanti quello che è la mission della Fondazione Banco Farmaceutico e che consiste nel "Rispondere al bisogno farmaceutico delle persone indigenti, attraverso la collaborazione con le realtà assistenziali che già operano contro la povertà sanitaria". E.M.D.P.