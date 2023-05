A scuola di sicurezza con la stradale

Il progetto “Icaro”, la più grande campagna di educazione stradale rivolta agli studenti delle scuole. “Icaro” nasce nel 2001, in collaborazione con vari enti e istituzioni, per diffondere tra gli adolescenti e i più giovani la cultura della sicurezza su strada, cercando di sensibilizzarli ed educarli sui comportamenti corretti da tenere. Il progetto, negli anni, è cresciuto, fino a portare alla realizzazione di concorsi, filmati e spettacoli e divenire anche un progetto europeo (Icarus), che ha visto la polizia stradale capofila nell’Unione europea nel campo dell’educazione stradale. Anche quest’anno la polizia stradale di Pisa ha dato vita al progetto nella provincia, incontrando studenti di diverse età e promuovendo la cultura della sicurezza stradale. Uno dei punti cardine è proprio l’incontro e il confronto diretto fra gli operatori di polizia stradale ed i giovani, che è poi il modo migliore per crescere insieme. Gli appuntamenti e le tematiche trattate, tutte mirate a far accrescere nei più giovani la cultura e la conoscenza della sicurezza stradale, sono state affrontate da poliziotti specificamente formati. Momenti di confronto e dibattito con i più grandi, anche con l’utilizzo di immagini e filmati appositamente realizzati. Preziosa ed essenziale la collaborazione con i docenti ed i dirigenti.