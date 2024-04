A scuola di gentilezza: con un cuore "grande così!"

Noi bambini e bambine dell’ I.C. "Galilei" abbiamo una certa dimestichezza con "il benessere" perché frequentiamo la scuola che "costruisce gentilezza" e ogni giorno ne siamo i protagonisti e i testimoni allo stesso tempo. Arrivare ogni mattina alla "Oberdan" ci fa stare bene. Non solo un ambiente fisico con “aule” luminose e spaziose e oggetti colorati di viola, ma la vera accoglienza la sentiamo come “classe”. Ci sentiamo al centro del progetto educativo della nostra scuola e siamo valorizzati e accolti come alunni e alunne in modo speciale come persone, cioè: i bambini e le bambine delle Oberdan. Un saluto affettuoso, un rito quotidiano fatto di gesti, sguardi, sorrisi, abbracci tra di noi e con le nostre maestre e poi tutti al lavoro. Studiando la storia abbiamo scoperto che i bambini di Neanderthal erano bambini fortunati come noi perché grazie ad alcuni ritrovamenti di reperti archeologici simili ai nostri giocattoli, possiamo affermare che anche loro vivevano in un ambiente a misura di bambino, proprio come noi! Ogni giorno dopo aver studiato, ricercato e imparato con le nostre maestre e i nostri compagni, ci dedichiamo a un bel momento di socialità. Certo, ogni tanto bisticciamo un po’ tra noi, siamo bambini! Però siamo bambini empatici e gentili: un abbraccio, un sorriso e tutto passa. Allora vogliamo sperare che studiando studiando, tra un gioco e l’altro abbiamo anche scoperto chi ha “inventato” la gentilezza.