A San Valentino David Hazeltine Trio in concerto all’Exwide

Pisa, 13 febbraio 2025 – Venerdì 14 febbraio David Hazeltine presenta all’Exwide di Pisa il suo progetto in trio con Paolo Benedettini e Xaver Hellmeier.

David Hazeltine è uno dei più apprezzati pianisti del jazz statunitense. Un artista raro dalla grande personalità musicale che nella sua carriera ha registrato oltre trenta CD come leader e centinaia di altri lavori da sideman con le etichette più importanti del mondo. Il suo stile unico e distintivo racchiude un’ampia gamma di sfumature musicali rendendolo facilmente riconoscibile. Il suo gruppo “One for All”, con il grande sax tenore Eric Alexander, ha ottenuto il plauso della critica con la sua impressionante discografia di 16 CD e concerti dal vivo in tutto il mondo. Hazeltine ha lavorato con alcune leggende del jazz tra cui James Moody, Eddie Harris, Jon Faddis, Joe Henderson, Pepper Adams, Jon Hendricks e Marlena Shaw. Insegnante brillante, David è ex professore associato al Berklee, attualmente insegnante alla SUNY-Purchase di New York, collaborando inoltre con la facoltà del Jamey Aebersold Summer Jazz. Ha iniziato la sua carriera professionale nella zona di Chicago all’età di 13 anni, come pianista residente della Jazz Gallery di Milwaukee, ha avuto l’opportunità di accompagnare musicisti jazz ospiti come Sonny Stitt, Pepper Adams, Charles McPherson, Al Cohn, Lou Donaldson, Eddie Harris e Chet Baker. Quest’ultimo lo convinse a venire a New York per la prima volta nel 1981, e nel 1992 si trasferì finalmente nella Grande Mela.

Paolo Benedettini è attivo dalla fine degli anni Novanta suonando e incidendo con importanti musicisti, tra cui Jimmy Cobb, Curtis Fuller, Benny Golson, Archie Shepp e molti altri. Fa parte negli anni dei gruppi di Bobby Durham, David Liebman, del Nicola Conte Jazz Combo, con cui si esibisce in tutto il mondo, e del trio di Jimmy Cobb. Ha suonato nei principali jazz club e festival europei e si è esibito in Giappone, Stati Uniti, Hong Kong, Brasile.

Xaver Hellmeier si è affermato negli anni come uno dei principali batteristi jazz in Europa. Formatosi tra Europa e Stati Uniti sotto la guida di Joe Farnsworth, ha suonato con importanti musicisti, tra cui spiccano i nomi di Jesse Davis, Vincent Herring, Eric Alexander, Mike LeDonne, Harold Mabern, John Marshall, Jim Rotondi, Houston Person, David Hazeltine, David Williams, Peter Bernstein.