A Porta a Mare spunta l’opera di Lopez Bruchi per Generali Italia

Nella città che custodisce l’ultimo murale di Keith Haring, una nuova generazione di artisti sta animando il centro, la Darsena e il quartiere di Porta a Mare. Dallo street artist newyorkese Gaia fino al pontederese Ozmo. A portare un valore aggiunto alla città è il nuovo murale ‘Un’Avventura’ del volterrano Nico Lopez Bruchi, classe 1984, noto sulla scena artistica internazionale per la sua arte muraria sociale. Lopez Bruchi, infatti, è il direttore artistico della EDFcrew con cui realizza decine di murales all’anno attraverso processi di co-progettazione con gli abitanti dei luoghi in cui viene chiamato ad intervenire. E’ così che pareti di carceri, ospedali, scuole e spazi pubblici diventano delle vere e proprie tele per lo street artist.

L’ultima creazione a Pisa è un leone alato pronto ad accogliere e allo stesso tempo proteggere chiunque varchi la soglia d’ingresso della sede dell’agenzia Generali Italia in via Chiassatello (Corte Sanac). Una raffigurazione suddivisa in tre opere, voluta dal titolare di agenzia e presidente Confcommercio Provincia di Pisa, Stefano Maestri Accesi, insieme ai soci Lorenzo Bicchierini e Giuseppe Testa. L’opera, posizionata al piano terra, verrà illuminata e sarà visibile anche dall’esterno dell’edificio, in modo da essere inserita nei percorsi artistici della città. "I murales recentemente inaugurati nel quartiere di Porta a Mare ci hanno dato l’ispirazione per proseguire questo percorso, convinti che gli imprenditori possano fare concretamente la loro parte in un quartiere in forte crescita" ha spiegato all’inaugurazione Stefano Maestri Accesi. "L’opera rappresenta una rivisitazione del logo di Generali e vuole raffigurare il ruolo dell’agenzia, che è in fondo quello di tutelare la vita delle persone" ha affermato l’artista. "In un momento in cui fare impresa è sempre più complicato su molti livelli, è ulteriormente meritevole vedere imprenditori e professionisti che investono in questo senso", ha aggiunto il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "E’ essenziale che vi siano imprenditori con questa sensibilità – ha aggiunto l’assessore al Commercio Paolo Pesciatini – e che riconoscono il valore etico e sociale dell’arte".

Ilaria Vallerini