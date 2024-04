A cavallo verso il Giubileo 2025. Parte da Pisa Horse green experience

A cavallo verso il Giubileo 2025. E’ questa una delle mission - non la sola, ovviamente - di Final Furlong, la rete di imprese che ha iniziato ieri, con una conferenza stampa, la tappa pisana di Horse Green Experience Tour 2024. Fino a domenica 7 sono previsti incontri su temi diversi secondo un calendario che già i nostri lettori conoscono per averne dato notizia nell’edizione di venerdì scorso. La giornata di oggi, ad esempio, sarà impegnata dalle 10 alle 13 presso l’ippodromo di San Rossore con un corso di formazione dal tema "Comunicare (con) il cavallo" rivolto ai giornalisti (ma non solo) promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana. E tanto per ricordare un altro evento, collegandoci così all’inizio di queste note, ricordiamo che sabato 6 aprile, presso la basilica di San Piero, avrà luogo il test event "Equiraduno del Giubileo 2025" con la benedizione di cavalli e cavalieri. Quella presentata ieri in Camera di Commercio è la quinta edizione della manifestazione organizzata da Final Furfong prevista in altri quattro ippodromi italiani: dopo Pisa, Roma, Padova, Ozieri, Torino. Horse Green Experience Tour 2024 Pisa rappresenta, con il suo palinsesto, il naturale seguito al road show realizzato lo scorso anno dalla Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest e dalla rete di imprese Final Furlong in collaborazione con l’ambito "Terre di Pisa" in Valdera, Val di Cecina, Versilia, Lunigiana, Garfagnana. L’obiettivo è quello di raggiungere le imprese del territorio attive o interessate allo sviluppo della filiera del cavallo anche in un‘ottica di asset turistico, Ha aperto la conferenza stampa il presidente di CCIA Valter Tamburini che ha ricordato l’obiettivo di valorizzare un patrimonio naturale collegato al turismo equestre già presente sul territorio, un trinomio cavallo-ambiente-turismo è stato confermato subito dopo da Lorenzo Bani, presidente dell’Ente Parco. La società Alfea, che fa parte delle reti d’impresa di Final Furlong, era rappresentata dal direttore generale Emiliano Piccioni il quale ha avuto gioco facile nel ricordare l’importanza primaria del cavallo, storico core business di una società ippica nell’area. Piccioni ha peraltro sottolineato come l’area dove si svolge storicamente l’allenamento dei purosangue a San Rossore sia nel cuore di un parco che è il luogo ideale per ospitare anche cavalli non purosangue. Dopo gli interventi dell’assessore al Turismo, Paolo Pesciatini, e del direttore pro tempore del Dipartimento di Veterinaria, Francesco De Iacovo, il presidente di Final Furlong Maurizio Rosellini ha concluso l’incontro ricordando che la frase "a cavallo verso il Giubileo 2025" potrebbe essere il messaggio che caratterizzerà questo meeting pisano. "Stiamo recuperando – ha detto ancora Rosellini – un gap importante rispetto ai livelli europei ma il cammino intrapreso non dovrà fermarsi poiché non va dimenticato che nella sola Toscana sono cinque mila le imprese che operano nella filiera del cavallo".

Renzo Castelli