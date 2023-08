3 e 4 settembre, XXVI edizione della Festa Medievale di Vicopisano

Pisa, 16 agosto 2023 - Sabato 3, dalle 17:00, e domenica 4 settembre, dalle 16:00, Vicopisano, borgo Bandiera Arancione del Touring Club, torna nel passato grazie alla 26a edizione della Festa Medievale, organizzata dall’omonima Associazione, presieduta da Giampiero Nesti. Anche quest’anno direttivo e volontari hanno preparato una manifestazione ricca di attrattive, curando con passione e dedizione ogni dettaglio.

Il 3 e il 4 ogni piazzetta, torre, la Rocca del Brunelleschi, il Soccorso, il Camminamento, ogni chiasso, ogni vicolo, rischiarati solo dalle fiaccole, permetteranno a tutti, dopo aver cambiato moneta con il grosso pisano, di scoprire la bellezza dell’Età di Mezzo, in un contesto storico e architettonico di notevole impatto. Per la cena medievale, che sia il sabato che la domenica sera impreziosisce la piazzetta di Palazzo Pretorio, con il profumo di pietanze del tempo, frutto di accurate ricerche, e un’atmosfera davvero suggestiva, non ci sono più posti - tanti anche i commensali stranieri, con un cospicuo gruppo di australiani e neozelandesi - ma le numerose taverne, dislocate in ogni angolo del borgo, si preparano ad accogliere i visitatori con innumerevoli delizie, da bere e da gustare. Grazie alla direzione artistica di Martina Favilla e di Antitesi Teatro Circo ci saranno, come sempre, molti spettacoli itineranti, per adulti e per bambini, artisti, acrobati, danzatrici e animazioni sorprendenti, tutto perfettamente incastonato nel contesto. E poi accampamenti, falconieri, chiromanti, cortei storici, sbandieratori, il mercato medievale, i monumenti aperti, l’arte e l’artigianato, il Medioevo dei bambini e delle bambine, con il suo apice domenica pomeriggio, e tanto altro ancora. Due giorni di magia e incanto, con un biglietto d’ingresso di 6 euro (gratis per i bambini). “Un costo immutato da 15 anni _ dice il presidente Nesti _ qualcosa che ci consente, vista la grande partecipazione che ogni anno corona il nostro impegno, di restituire sempre molto alla comunità, che ci è sempre così vicina, in termini di opere di solidarietà, con fini sociali, di iniziative per la scuola, per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio e delle sue bellezze, anche in accordo con l’Amministrazione.” “Sono davvero numerosi gli obiettivi - aggiungono il Sindaco Matteo Ferrucci e l’Assessora al Turismo, Fabiola Franchi - che la Festa Medievale ci ha permesso di raggiungere e che hanno reso il nostro territorio migliore e più bello, sotto molteplici punti di vista. Siamo grati a questa associazione per tutto ciò che riesce a fare. È straordinario che, da più di un quarto di secolo, riesca a mettere in piedi una splendida manifestazione, capace di attirare nel borgo migliaia e migliaia di visitatori, oltre i confini regionali e nazionali. Ed è emozionante vedere - concludono Ferrucci e Franchi - come tutta la nostra comunità e il mondo dell’associazionismo e del volontariato siano intensamente coinvolti e attivi in questi due giorni, in ogni ambito e settore di intervento.”

M.B.