Tre sonate di Beethoven con il pianista Davide Cabassi

Pisa, 21 marzo 2022 - Nuovo atteso appuntamento con i Concerti della Normale. Protagonista sarà il pianista Davide Cabassi.

Mercoledì 23 marzo, alle ore 21, al Teatro Verdi di Pisa, serata dedicata a tre sonate per pianoforte di Ludwig Van Beethoven, le numero 16, 17 e 18 dell’opera 31. Proprio alle sonate per pianoforte di Beethoven, Cabassi, tra i migliori interpreti pianistici attuali, ha dedicato dal 2015 apprezzatissime incisioni per l’etichetta Decca, con la quale aveva già prodotto un album mozartiano che ha riscosso uno straordinario successo.



Secondo alcuni critici, nell’interpretazione dell’opera 31di Beethoven, “il pianista milanese giunge a fondere mirabilmente Sense & Sensibility” (Luca Ciammarughi su Amadeus); “la capacità di Cabassi nel dipanare un percorso narrativo e retorico profondamente personale, una inesausta ricerca del senso pur nel rigoroso rispetto dei minimi dettagli testuali, è uno degli aspetti che rendono questo CD memorabile e che lo distingue in un panorama discografico estremamente affollato come quello beethoveniano, specie nell’anno di anniversario appena concluso” (Giorgio Sanguinetti, Classic Voice).



Cabassi insegna nei conservatori italiani dal 2003: i suoi studenti risultano regolarmente vincitori di grandi concorsi nazionali ed internazionali.



Prossimo appuntamento con i Concerti della Normale, martedì 29 marzo: l’Orchestra della Toscana presenterà un programma con musiche di Mozart, Bach, Castelnuovo, Schubert, Mahler.