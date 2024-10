Corse scolastiche da Calci a Pisa, nuovi orari

Calci, 29 ottobre 2024 - Da lunedì 4 Novembre 2024 le corse scolastiche di Autolinee Toscane in partenza da Calci e dirette a Pisa subiranno un ulteriore anticipo di orario, per consentire agli studenti l’arrivo in tempo utile per l’inizio delle lezioni. La linea 120 via Campo e Mezzana partirà da Montemagno alle 6.45, mentre dal campo sportivo di Calci partiranno tre autobus, uno alle 6.55 e due alle 6.58. La linea 160 via Zambra e Navacchio partirà alle 6.48 da Tre Colli e alle 6.53 da La Gabella, con transito dal campo sportivo di entrambi gli autobus alle 6.58. “Per ovviare al problema dell’arrivo in ritardo - ricorda Luca Fanucci, assessore comunale a mobilità e trasporti - già ad inizio Ottobre le corse scolastiche erano state rimodulate e anticipate di cinque minuti. Ma, purtroppo, il problema non è stato risolto e per questo si è reso necessario un ulteriore anticipo di 8 minuti. Alla nuova modifica degli orari si è arrivati a seguito delle tante segnalazioni che insieme al sindaco abbiamo ricevuto e prontamente presentato ad Autolinee Toscane. con cui siamo in costante contatto e che ringraziamo per aver risposto positivamente alle nostre nuove sollecitazioni”. "Dall'inizio dell'anno siamo al secondo intervento di anticipo delle corse - sottolinea il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - . È vero che l’accesso al capoluogo, a causa della viabilità e, talvolta, dei cantieri, è un problema abbastanza storicizzato, specie quando c'è pioggia o previsione di pioggia. Tuttavia, dall’inizio di questo anno scolastico si è assistito ad un deciso peggioramento ed a ritardi anche consistenti, che hanno ingenerato la necessità di anticipare, non di poco, le corse scolastiche. Noi siamo fermamente convinti che si sia arrivati al limite massimo di anticipo per le corse dei nostri studenti e adesso serve un miglioramento della gestione complessiva della viabilità, dei cantieri e, nello specifico, torno a dire che i due semafori ravvicinati posti sulla Vicarese, all'altezza di Mezzana e Colignola, contribuiscono non poco a far aumentare i ritardi. Questi semafori, a nostro avviso, devono essere impostati diversamente nelle ore di transito del Tpl studenti e ne chiedo pubblicamente una valutazione da parte dell'ente proprietario della strada, considerato che i ritardi come quelli di questi due ultimi anni mai si erano verificati prima e tra i fattori denunciati da tanti utenti della strada c'è anche il secondo semaforo attivato sulla Vicarese”.