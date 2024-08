Cittadella-Pisa, Inzaghi: "Giocare lì è difficilissimo. Cambierò chi stanco"

PISA, 26 AGOSTO - Una breve conferenza stampa, tre giorni dopo la partita contro il Palermo e alla vigilia di quella con il Cittadella, per Filippo Inzaghi. L'allenatore ha risposto ai dubbi della stampa riguardo la sfida del "Tombolato".

SULLA PARTITA - “Per fare risultato a Cittadella bisogna ripetere la prestazione fatta contro il Palermo. Dobbiamo fare una grande partita perché giocare lì è difficilissimo. Sono una squadra ostica che conosciamo bene e sappiamo che tipo di gioco fanno. Per noi è una partita importante dove non voglio vedere passi indietro rispetto alla partita di sabato scorso”. SULLA FORMAZIONE - “Cambieremo i giocatori che sono stanchi, non cambieremo dieci giocatori. Non cambierà niente dal punto divista tattico, abbiamo una rosa profonda e tanti giocatori importanti. Farò i cambi necessari e non una rivoluzione. SU LIND - "La condizione e l’assenza di Lind. “La squadra mentalmente sta bene ma la condizione la valuterò dopo l’ultimo allenamento cercando di capire chi ha recuperato meglio dopo l’ultima partita. Lind è ancora un po’ affaticato, speriamo di averlo a disposizione per la Reggiana”. SUL MOMENTO DELLA SQUADRA. “ Mi auguro che le scorie e la soddisfazione della vittoria con il Palermo sia alle spalle. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Veniamo da tre buone partite ma voglio questo atteggiamento per più di trenta partite. La cosa che mi piace di più è la disponibilità dei ragazzi nel lavoro quotidiano ma dobbiamo dimostrare di avere acquisito una certa maturità a cominciare da Cittadella”. SULL'INIZIO DI CAMPIONATO - “Siamo felici di questa partenza ma ogni partita è un nuovo esame. A Cittadella sarà una partita molto più difficile da preparare rispetto a quella con il Palermo”. Il mercato che chiude il 30 agosto. “Adesso non ha senso pensare al Mercato, ci penseremo nei prossimi giorni”. Lorenzo Vero