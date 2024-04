Carabinieri denunciano tre persone per violazione delle misure di divieto d'accesso

Pisa, 19 aprile 2024 - Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno portato avanti un'intensa attività di controllo del territorio, culminata con la denuncia di tre persone per violazione delle misure di divieto d'accesso nelle aree urbane e di divieto di ritorno nel Comune. Le azioni delle forze dell'ordine hanno portato alla luce diverse situazioni di violazione: i militari della Stazione di Pisa, nell'ambito dei servizi preventivi, hanno individuato e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica pisana due individui, sorpresi in distinte circostanze, mentre si trovavano nel centro cittadino in palese violazione del divieto di ritorno nel comune di Pisa. Parallelamente, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia di Pisa hanno identificato un individuo nel centro storico di Pisa, soggetto colpito dal provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (Daspo Urbano). In seguito, gli stessi Carabinieri hanno proceduto a segnalare la persona all'Autorità Giudiziaria pisana. È importante sottolineare che, nonostante le denunce, le persone coinvolte godono della presunzione di innocenza e sarà compito delle Autorità competenti valutare la loro eventuale responsabilità nel prosieguo del procedimento.