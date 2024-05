Carabinieri arrestano spacciatore a Pisa: 180 grammi di cocaina sequestrata

Pisa, 10 maggio 2024 - Nella notte scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno compiuto un importante arresto nel contesto dei loro servizi di controllo del territorio. Durante una perlustrazione nel centro città, i militari della Sezione Radiomobile hanno notato un individuo che, con un comportamento sospetto, si spostava su una bicicletta lungo una strada cittadina. La situazione ha sollevato i sospetti dei Carabinieri, che hanno proceduto a una perquisizione personale del soggetto. Ciò che è emerso ha confermato i loro timori: l'uomo era in possesso di oltre 170 dosi di cocaina, con un peso totale di circa 180 grammi. Ma le sorprese non sono finite qui. Estendendo la perquisizione al domicilio dell'arrestato, i Carabinieri hanno fatto una scoperta ancor più inquietante. All'interno dell'abitazione sono state rinvenute tutte le attrezzature necessarie per il confezionamento delle dosi, suggerendo un'attività di spaccio ben organizzata e diffusa. Di fronte a tale evidenza, la droga e il materiale correlato sono stati prontamente sequestrati dalle forze dell'ordine, mentre il sospettato è stato condotto in custodia. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria pisana, sono stati applicati gli arresti domiciliari, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.