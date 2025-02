Blitz dei Carabinieri alla stazione di Pisa: due arresti e tre denunce

Pisa, 12 febbraio 2025 - Due arresti e tre denunce: è questo il bilancio dell'operazione di controllo del territorio ad "alto impatto" condotta ieri sera dai carabinieri del Comando Provinciale di Pisa nella zona della stazione ferroviaria centrale e nelle aree limitrofe. L'intervento, finalizzato a contrastare lo spaccio di stupefacenti e la criminalità diffusa, ha visto l'impiego di numerose pattuglie, tra cui la Sezione Radiomobile, le Stazioni Carabinieri di Pisa Porta a Mare, San Giuliano Terme, Migliarino Pisano e il Nucleo Cinofili CC di San Rossore.

Nel corso dell'operazione, i militari hanno arrestato due cittadini extracomunitari. Il primo, un uomo di 39 anni, è stato trovato in possesso di 35 grammi di eroina e 5 grammi di cocaina suddivisa in dosi, oltre a 340 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, l'uomo è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando di Pisa.

L'udienza di convalida si è svolta questa mattina e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Il secondo arresto ha riguardato un altro 39enne, già destinatario del divieto di accesso alle aree urbane della "zona rossa". L'uomo ha opposto resistenza al controllo dei militari, colpendoli con calci e pugni. Anche in questo caso, il Sostituto Procuratore ha disposto la misura cautelare: dopo l'udienza di convalida, il 39enne è stato posto agli arresti domiciliari.

Oltre agli arresti, i Carabinieri hanno denunciato tre persone. Un uomo di 56 anni è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull'uso di sostanze alcoliche. Un 20enne è stato invece deferito per guida in stato di ebbrezza, avendo un tasso alcolemico di 1,03 g/l. Infine, un cittadino di 25 anni è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, essendo stato sorpreso in un'area vietata nonostante il divieto di accesso.

Durante il servizio, i militari hanno identificato 30 persone, controllato 6 veicoli e ispezionato 3 esercizi commerciali. La sostanza stupefacente e il denaro sequestrati sono stati sottoposti a sequestro penale e amministrativo.