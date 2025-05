Pisa, ambulanze in fila per ore a Cisanello: "Così non si può più andare avanti"

Pisa, 8 maggio 2025 – Un altro pomeriggio complicato davanti al pronto soccorso di Cisanello, dove anche giovedì 8 maggio, si sono registrate lunghe code di ambulanze in attesa. Le immagini scattate dai volontari delle associazioni di soccorso mostrano una fila di mezzi ferma davanti all’ingresso della camera calda, con i pazienti costretti a restare per ore a bordo prima di poter essere presi in carico. Una scena che si ripete. Già martedì scorso, 6 maggio, la situazione era la medesima: ambulanze bloccate, soccorritori fermi oltre il turno previsto, pazienti in attesa di un posto letto. "Ma conviene davvero correre a sirena per fare emergenza?", è la domanda amara di uno dei volontari, esasperato da una condizione che rischia di mettere in crisi il sistema dell’emergenza territoriale. Il problema non è nuovo. Da mesi, le associazioni segnalano le difficoltà operative legate alle attese prolungate: i volontari, molti dei quali lavoratori o studenti, si trovano a dover gestire ritardi che interferiscono con gli impegni personali, rendendo sempre più difficile garantire la copertura dei turni. "Così si disincentiva il volontariato", dicono in coro. Ma a pagare il prezzo più alto sono i pazienti, spesso anziani o fragili, che rimangono per lungo tempo sulle ambulanze, senza la possibilità di ricevere assistenza immediata. Una situazione che, secondo gli operatori, meriterebbe risposte urgenti e strutturali.