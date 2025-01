Al Bastione del Parlascio arriva il Canto di Natale sulle Mura

Pisa, 2 gennaio 2025 - Ultimo giorno delle festività natalizie all’insegna della magia con Il Canto di Natale, lo spettacolo liberamente ispirato al celebre racconto di Charles Dickens. Lunedì 6 gennaio alle 17, il Bastione del Parlascio ospiterà questa rappresentazione unica, firmata da Con.Cor.D.A./Movimentoinactor, che combina danza, musica e parole per narrare la trasformazione del celebre Scrooge, l’avaro uomo d’affari che scopre il valore degli affetti grazie all’intervento dei tre fantasmi del Natale.

Un viaggio onirico e commovente che, tra emozioni e riflessioni, cattura l’attenzione di grandi e piccoli, riscoprendo il senso autentico del Natale e l’importanza dell’altruismo e della bontà d’animo. Lo spettacolo, diretto da Riccardo Monopoli con coreografie di Flavia Bucciero, vede in scena Alice Covili, Marco Della Corte, Leila Ghiabbi, Aurora Cosimi Loffredo, Francesco Pelosini e Massimo Risi.

L’ingresso è previsto dal lato di Largo del Parlascio, davanti ai Bagni di Nerone. Il biglietto intero costa 10 euro e include l’accesso alle Mura, mentre sono previste riduzioni a 8 euro per studenti universitari e under 18, 5 euro per i bambini sotto gli 8 anni e gratuità per gli accompagnatori di persone diversamente abili. I posti sono limitati e gli organizzatori consigliano di prenotare sul sito ufficiale delle Mura di Pisa o presso la biglietteria della Torre Santa Maria.