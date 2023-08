A fuoco un campo a Pisa

Pisa, 08 agosto 2023 - Una grosse nube bianca ha sovrastato per poche ore il cielo di Pisa. A prendere fuoco è stato un campo incolto, in via del Tiro a Segno, più precisamente a ridosso dell'idrovoro di Campalto.

Il rogo è ora sotto controllo grazie all'intervento dei vigili del fuoco del comando di Pisa, con l'aiuto delle unità di anti-incendio boschivo di San Giuliano Terme.

Ad andare in fumo, sono stati circa 2 ettari di terreno, che secondo quando appreso risultavano incolti. La miccia, potrebbe essere stata una sigaretta o qualche altro cortocircuito causato dai macchinari agricoli al lavoro lì vicino. Il vento forte ha poi fatto la sua parte, spingendo le fiamme verso il centro ippico lì vicino in direzione Pisa.

Fortunatamente, l'incendio è stato domato in tempo. Non risultano quindi danni a persone o cose. Né il centro ippico, né l'idrovoro sono stati colpiti dalle fiamme, seppur queste erano arrivate a soli pochi metri dalla struttura.