Si accende il 110 Hertz Festival: apre il Duo Bucolico

Pisa, 5 luglio 2023 – La splendida cornice naturale dei prati e boschi intorno alla storica villa Medicea a Coltano (Pisa) torna ad ospitare il 110 Hertz Festival, giunto alla terza edizione, da venerdì 7 a domenica 9 luglio. Un evento di grande richiamo, laddove 113 anni fa fu inaugurata la stazione radiotelegrafica Marconi, organizzato da Binario Vivo in collaborazione con Code per Curiosi, Chicchi d’Uva e Proloco Coltano con il patrocinio del Comune di Pisa e del Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli.

Ogni giorno, a partire dalle 18, l’estate coltanese si colorerà di diverse sfumature tra trasmissioni radio in diretta e talk con grandi ospiti: la webradio del festival, “Dis-ordinati_messaggi dal Futuro” per affrontare temi legati alla marginalità. Ma anche workshop radiofonici, le mostre d’arte dal titolo “Luoghi della natura” e “Luoghi dell’immaginario”, performance itineranti di artisti di strada (giocolieri, trampolieri, danza del fuoco, giochi di una volta e molto altro...), spettacoli teatrali, concerti, 24 stand tra libri, artigianato, associazioni e area ristoro con street food.

Quest’anno, il Festival inaugurerà con un’anteprima il 6 luglio a ingresso gratuito: sul palco alle 21.30 Populalma e Trillanti, alle 20.30 cena sociale a sostegno del festival. Dal 7 luglio, ogni sera a partire dalle 21.45, il 110 Hertz ospiterà grandi artisti: venerdì 7 luglio Duo Bucolico, che celebra quest’anno 17 anni di “cantautorato illogico d’avanguardia”. Sabato 8 luglio a calcare il palco del festival saranno I Matti delle Giuncaie, band hard folk, o meglio quattro matti che nelle calde notti d’estate folleggiano a tutte corde per un viaggio intorno al mondo con chitarre e mandolino. Grande finale domenica 9 luglio con i Modena City Ramblers, band storica, un trentennio costellato di successi, e ora in tour per presentare il nuovo album “Altomare”. Per il programma completo visitare il sito web: https://www.teatronuovopisabinariovivo.it/110hertzfestival/ Ingresso festival: venerdì 7 luglio 10 euro; sabato 8 luglio 10 euro; domenica 9 luglio 15 euro; complessivo 3 giorni di Festival 28 euro. Ridotto bambini dai 5 ai 12 anni 5 euro. Richiesta la tessera Binario Vivo 2023 (può essere sottoscritta all’ingresso). Prevendite online su: https://www.ciaotickets.com/it/abbonamenti/abbonamento-3-days-110-hertz-festival-2023 Come raggiungere il festival con i mezzi pubblici: collegamento bus di linea n° 8 per Coltano alle 18 e 20.20. Da Coltano a Pisa corse aggiuntive alle 24 e 24.40. Il Programma 7 luglio Spettacoli: 18.45 – 19.30 The Gypsy Marionettist Marionette 19.30 – 20.15Brunitus Arti circensi 20.00 – 21.15 Con le mani così lievi che sentivo doloredi Valentina Bischi Teatro nel bosco 20.15 – 21.00The Gypsy Marionettist Marionette 21.00 – 21.45 Brunitus Arti circensi 21.10 – 21.40PyroetnicoGiocoleria con fuoco 21.45 – 23.45DUO BUCOLICOConcerto Web Radio: 16:30-18:30 Workshop Michele Neri “Crea e gestisci la tua webradio” 19:00 Apertura Radio Disordinati_Messaggi dal Futuro 19:15 TALK: “Chi sono i caregiver?” Marco Annichiarico presenta “I cura cari” 20:45-21:30 Dj Karim_Freedom riders_Una storia in musica 8 Luglio 17.45 – 21.00 “A volo d’uccello” DI Nemorea. Teatro delle Foreste Camminata Teatro nel bosco Posti limitati – 329 7461731 18.45 – 19.30The Gypsy MarionettistMarionette 19.30 – 20.15Brunitus arti circensi 20.15 – 21.00The gypsy marionettist Marionette 21.00 – 21.45BrunitusArti circensi 21.10 – 21.40PyroetnicoGiocoleria con fuoco 21.45 – 23.45 MATTI DELLE GIUNCAIEConcerto Programma Web radio 10:00-17:00 Workshop con John Farragher “Scrittura creativa e camminata in natura” 18:00 TALK ”Per il tuo bene: la tutela che imprigiona”, con Barbara Pavarotti, dott. Giuseppe Galdi-Alibes, Michele Capano-Dirittiallafollia 20:00 Docufilm “La prigionia dei vecchi e degli inutili”, Roberta Zanzarelli, regista 20:45-21:30 Dj Karim_Freedom riders_Una storia in musica 9 Luglio PROGRAMMA SPETTACOLI: 18.45 – 19.30 The Gypsy MarionettistMarionette 19.30 – 20.15 Brunitus Arti circensi 19.30 – 21.15 “Lidia. Storia di una masca” di Compagnia Sars Teatro nel bosco 20.15 – 21.00 The Gypsy MarionettistMarionette 21.00 – 21.45 BrunitusArti circensi 21.10 – 21.40 PyroetnicoGiocoleria con fuoco 21.45 – 23.45 MODENA CITY RAMBLERSConcerto Programma web radio: 16-18 Workshop con Mirco Roppolo_”Radio Highlander-la radio in analogico” 16-18 Matteo Frasca_Famiglie on air! a cura di Matteo Frasca_Radio Freccia Azzurra (Pontedera, PI) Laboratorio Radio Freccia Azzurra_La radioscuola delle bambine e dei bambini 18 Talk Cristina Galasso presenta “Il corpo e la radice” di Francesca Talozzi, scrittrice e attivista, Attilio Zavatta, progetto Documenta, memoria storica-la strage del Moby Prince