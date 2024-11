La "fuga" da Twitter e il senso del ridicolo (che manca)

Firenze, 15 novembre 2024 – Non so chi scegliere fra chi annuncia il ritiro dalle scene di Twitter e chi dice di volerci restare per “combattere”. Mah. Faccio fatica a capire. Non ci sono guerre da fare su Twitter, che è un mezzo - finanche di manipolazione - ma non una trincea. Le trincee sono altre e sono altrove.

Quel che manca è il senso del ridicolo, del limite, e mi pare che troppa gente abbia voglia di combattere guerre finte come surrogati di quelle vere che per fortuna sua non deve patire.