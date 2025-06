Che cosa penso della nuova Switch 2

Firenze, 25 giugno 2025 – Scusate la voce, ma anche se è fine giugno ho l’influenza e non sono in formissima, diciamo. Allora, è arrivato il momento di parlare di Switch 2. Ce l’ho dal 5 giugno, peraltro sono riuscito a trovarla in un negozio il giorno stesso, senza coda di ore, eccetera eccetera. Si sta parlando molto in questi giorni della nuova console di Nintendo, d’altronde l’attesa era tanta ed è comprensibile che ci sia un dibattito attorno a un oggetto del desiderio come questo. Qui vi dico che cosa ne penso io.