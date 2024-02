Il peso nazionale delle elezioni in Sardegna Il prossimo fine settimana ci sono le elezioni regionali in Sardegna, primo appuntamento del lunghissimo e denso anno elettorale. Sono elezioni che arrivano in un momento di tensione per i partiti italiani ed è anche per questo che hanno assunto un certo significato e una certa rilevanza, che vanno al di là dei confini regionali sardi.