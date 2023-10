Elena Basile, punto di riferimento fortissimo A ogni frangente della storia, in tutta la sua drammatica realtà, tra pandemie e guerre, corrisponde una buona dose di immaginazione televisiva. È in quei frangenti che nascono gli Alessandro Orsini, come ai tempi - mai così apparentemente lontani - della guerra in Ucraina scatenata dalla Russia. Adesso c’è un nuovo punto di riferimento: Elena Basile.