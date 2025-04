Donald Trump e i giornali / 2

Firenze, 18 aprile 2025 – Il caso di Donald Trump è utile a capire alcune distorsioni dei meccanismi della società della comunicazione contemporanea. Utili anche perché possono essere un paradigma valido non soltanto per gli Stati Uniti, ma anche per l’Italia, dove non mancano i problemi per il giornalismo politico. Studiare e analizzare il caso Trump, insomma, ci è utile perché ci fa capire qualcosa anche di noi, del mondo in cui – come pubblica opinione – ci confrontiamo con la realtà, con i dati di fatto, con le promesse della politica e con le distorsioni dei politici.