"Come ho vinto il Nobel", l'esordio di Julius Taranto Troppa politica di Palazzo, troppa. Mi stavo annoiando da solo. Quindi ho letto il romanzo d’esordio di Julius Taranto, “Come ho vinto il Nobel”, pubblicato da Edizioni di Atlantide, e mi sono molto divertito (non sono l’unico eh, si è divertito molto a leggerlo anche B.J. Novak, autore e attore noto principalmente per The Office, celebre serie tv di cui Novak è stato anche produttore).